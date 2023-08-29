Одещина отримала чергову партію шкільних автобусів - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Чергова партія нових шкільних автобусів відправилася до громад Одещини. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Автобуси доставлятимуть дітей до 8 закладів освіти Андрієво-Іванівської, Городненської, Теплицької, Великоплосківської, Новоборисівської, Степанівської, Савранської, Піщанської громад, уточнив Кіпер. І додав, що це вже третя партія шкільних автобусів «Еталон» із закуплених 28.
«Усі вони українського виробництва, тож тут країна виграла двічі - українські виробництва отримали замовлення, а діти новий транспорт», - написав очільник ОВА.
Раніше УНН повідомляв, що наприкінці червня регіони України масово оголосили тендери на закупівлю шкільних автобусів. Середня ціна одного автобуса складає близько 3 млн. грн.
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