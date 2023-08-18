Діти - майбутнє України: На Одещині будують нові школи та укриття для дитсадочків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Дитячі садочки на Одещині оснащують сучасними укриттями. Про це у своєму Telegram повідомив очільник Однеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Надпотужне укриття для дитсадочка вже будується в Авангардівській громаді, інформує Кіпер.
«За декілька місяців буде готове, після цього допустимо до закладу дітей», - уточнив він.
Паралельно на Одещині зводять нову школу, продовжив Кіпер.
«Авангардівська гімназія побудована в рамках Президентської програми "Велике будівництво" (45 % за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та 55 % за кошти місцевого бюджету). Заклад також забезпечений укриттям та генератором», - додав він.
Попри страшну війну, на Одещині щодня народжуються маленькі українці, яким потрібна підтримка і турбота, наголосив Кіпер.
«Малюкам - матеріальна підтримка від держави при народженні, старшим дітям - сучасні безпечні садки та школи», - резюмував очільник ОВА.