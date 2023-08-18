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Дети - будущее Украины: В Одесской области строят новые школы и укрытия для детсадов

Киев • УНН

 • 2068549 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Детские сады в Одесской области оснащают современными укрытиями. Об этом в своем Telegram сообщил глава Однесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Сверхмощное укрытие для детсада уже строится в Авангардовской громаде, информирует Кипер.

«Через несколько месяцев будет готово, после этого допустим в заведение детей»,- уточнил он.

Параллельно в Одесской области возводят новую школу, продолжил Кипер.

«Авангардовская гимназия построена в рамках Президентской программы "Большое строительство" (45 % за счет средств Государственного фонда регионального развития и 55 % за средства местного бюджета). Заведение также обеспечено укрытием и генератором», - добавил он.

Несмотря на страшную войну, в Одесской области ежедневно рождаются маленькие украинцы, которым нужна поддержка и забота, отметил Кипер.

«Малышам - материальная поддержка от государства при рождении, старшим детям - современные безопасные сады и школы», - резюмировал глава ОВА.

Украинские Национальные Новости

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