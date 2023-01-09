Глава ОБСЕ выступила против исключения россии из организации

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"Держать дипломатические каналы открытыми - не означает договариваться. По крайней мере, с сегодняшней перспективы, я считаю, что для россии есть смысл оставаться членом ОБСЕ. Сидеть за столом - не означает обмениваться дипломатическими любезностями", - заявила она.

Шмид добавила: "Напротив, уже 3 марта в подавляющем большинстве стран заработал механизм ОБСЕ для расследования нарушений прав человека в результате российского вторжения в Украину. Однажды нам снова понадобятся каналы общения".

Детали

По словам генерального секретаря, в отличие от Совета Европы, у ОБСЕ нет механизма приостановки участия, который можно было бы использовать для исключения россии. В частности, это потому, что это "не организация единомышленников", как ЕС или НАТО, отметила она. Шмид напомнила, что ОБСЕ возникла после противостояния во время холодной войны благодаря странам, которые "имели очень разные интересы, но стремились избежать эскалации".

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 января провел встречу с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, где призвал организацию внести свой вклад в реализацию Формулы мира Владимира Зеленского.