Очільниця ОБСЄ виступила проти виключення росії з організації

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"Тримати дипломатичні канали відкритими - не означає домовлятися. Принаймні з сьогоднішньої перспективи, я вважаю, що для росії є сенс залишатися членом ОБСЄ. Сидіти за столом - не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями", - заявила вона.

Шмід додала: "Навпаки, вже 3 березня у переважній більшості країн запрацював механізм ОБСЄ для розслідування порушень прав людини внаслідок російського вторгнення в Україну. Одного дня нам знову знадобляться канали спілкування".

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За словами генерального секретаря, на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення участі, який можна було б використати для виключення росії. Зокрема це тому, що це "не організація однодумців", як ЄС чи НАТО, зауважила вона. Шмід нагадала, що ОБСЄ виникла після протистояння під час холодної війни завдяки країнам, які "мали дуже різні інтереси, але прагнули уникнути ескалації".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 січня провів зустріч з Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмід, де закликав організацію зробити свій внесок у реалізацію Формули миру Володимира Зеленського.