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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Кулеба закликав ОБСЄ зробити свій внесок у реалізацію Формули миру України

Кулеба закликав ОБСЄ зробити свій внесок у реалізацію Формули миру України

Київ • УНН

 • 1062334 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з Генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмід, де закликав організацію зробити свій внесок у реалізацію Формули миру Володимира Зеленського.

Про це очільник МЗС написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

“На моїй зустрічі з Хельгою Шмід я запросив ОБСЄ зробити свій внесок у реалізацію Формули миру Володимира Зеленського. Російська агресія має далекосяжні та руйнівні наслідки для всебічної безпеки ОБСЄ. Ми повинні діяти разом, щоб досягти справедливого і міцного миру”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі закликав звернути особливу увагу на викрадення українських дітей росіянами.

Met with @OSCE_RFoM Teresa Ribeiro. As incitement of genocide intensifies in Russia, OSCE has Ukraine’s support in addressing hate speech, increasing media literacy. Russian state propaganda has nothing to do with freedom of speech. Russia mustn’t be allowed to misuse the notion. pic.twitter.com/iHu1GhXvVi

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2022

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