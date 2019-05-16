Глава Минагрополитики не видит проблем с углубленным партнерством вместо членства в ЕС

"Мы, я лично хочу, чтобы мы жили в классной стране, демократической стране, стране, которая является экономически состоятельной, свободной, в которой rule of law (верховенство права - ред.) на всех уровнях. Я за то, чтобы Украина стала членом Европейского Союза через 5 или через 10 лет", - отметила Трофимцева.

В то же время она отметила, что это, возможно, не столь важно, как то, насколько Украина сможет воплощать европейские и мировые стандарты верховенства права, правил ведения бизнеса, доверия между государством и гражданином и тому подобное.

В то же время, по ее мнению, в Украине есть талантливые люди, есть конкурентные преимущества в экономике, она может расти экономически, строя партнерские экономические отношения с ЕС и миром.

"Где я вижу нас с Европейским Союзом через 5, 10 или 50 лет? Ну, или мы будем членами ЕС, и я думаю, что ЕС от этого только выиграет, или мы будем в таком же углубленном режиме "партнерство плюс" работать. На самом деле мне кажется, что это тоже может быть не самым плохим вариантом", - добавила Трофимцева.

Как сообщал УНН, по словам посла ЕС в Украине Мингарелли, ЕС сегодня столкнулся с рядом проблем, которые он должен решить, прежде чем ставить вопрос о вступлении в блок новых стран.