Очільниця Мінагрополітики не бачить проблем з поглибленим партнерством замість членства в ЄС

"Ми, я особисто хочу, щоб ми жили у класній країні, демократичній країні, країні, яка є економічно спроможною, вільною, в якій rule of law (верховенство права - ред.) на всіх рівнях. Я за те, щоб Україна стала членом Європейського Союзу через 5 чи через 10 років", - зазначила Трофімцева.

Водночас вона зауважила, що це, можливо, не настільки принципово, як те, наскільки Україна зможе втілювати європейські та світові стандарти щодо верховенства права, правил ведення бізнесу, довіри між державою і громадянином тощо.

Водночас, на її думку, в Україні є талановиті люди, є конкурентні переваги в економіці, вона може зростати економічно, будуючи партнерські економічні стосунки з ЄС і світом.

"Де я бачу нас з Європейським Союзом через 5, 10 чи 50 років? Ну, або ми будемо членами ЄС, і я думаю, що ЄС від цього тільки виграє, або ми будемо в такому ж поглибленому режимі "партнерство плюс" працювати. Насправді мені здається, що це теж може бути не найгіршим варіантом", - додала Трофімцева.

Як повідомляв УНН, за словами посла ЄС в Україні Мінгареллі, ЄС на сьогодні зіткнувся з низкою проблем, які він повинен вирішити, перш ніж порушувати питання про вступ до блоку нових країн.