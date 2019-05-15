Главу "Укрспортобеспечения" уволили за провальную работу и некомпетентность

“Уволено Тараса Сирицу с должности начальника государственного учреждения “Управление „Укрспортобеспечения“ за невыполнение поручений руководства Министерства, провальную работу по закупке спортивного инвентаря, формы и экипировки, безответственность и некомпетентность, нарушения выявленные аудиторскими проверками, самовольное и незаконное расторжение договоров, заключенных через систему ProZorro, постоянное издевательство над спортсменами и тренерами, регулярные жалобы национальных спортивных федераций”, — сообщили в ведомстве.

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В министерстве добавили, что господин Сирица выступает с “множеством лживых обвинений в адрес Министерства лишь с одной целью — прикрыть реальные причины своего увольнения. Подчеркиваем, что эти обвинения беспочвенны и абсурдны”.

“Не министр устанавливает технические требования к оборудованию и инвентарю, которое закупается, а тренеры сборных команд Украины и национальные спортивные федерации ... Не министр устанавливает начальные закупочные цены на товары и услуги в системе ProZorro”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, Минмолодьспорта освободило Сирицу от должности начальника “Укрспортобеспечения” накануне, 14 мая 2019 года.