Очільника “Укрспортзабезпечення” звільнили за провальну роботу і некомпетентність
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Міністерство молоді та спорту звільнило Тараса Сирицю з посади начальника державної установи “Управління “Укрспортзабезпечення” за невиконання доручені керівництва Міністерства, провальну роботу із закупівель, безвідповідальність та некомпетентність. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міністерства.
“Звільнено Тараса Сирицю з посади начальника державної установи “Управління „Укрспортзабезпечення“ за невиконання доручені керівництва Міністерства, провальну роботу із закупівлі спортивного інвентарю, форми та екіпірування, безвідповідальність та некомпетентність, порушення виявлені аудиторськими перевірками, самовільне та незаконне розірвання договорів, укладених через систему ProZorro, постійне знущання над спортсменами й тренерами, регулярні скарги національних спортивних федерацій”, — повідомили у відомстві.
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У міністерстві додали, що пан Сириця виступає з “валом брехливих звинувачень на адресу Міністерства лише з однією єдиною метою — прикрити реальні причини свого звільнення. Наголошуємо, що ці звинувачення безпідставні та абсурдні”.
“Не міністр встановлює технічні вимоги до обладнання та інвентарю, яке закуповується, а тренери збірних команд України та національні спортивні федерації...Не Міністр встановлює початкові закупівельні ціни на товари та послуги в системі ProZorro”, — додали у прес-службі.
Нагадаємо, Мінмолодьспорту звільнило Сирицю з посади начальника “Укрспортзабезпечення” напередодні, 14 травня 2019 року.