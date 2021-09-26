Главу "Белорусского дома в Украине" Шишова провели в последний путь
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В воскресенье состоялись похороны главы "Белорусского дома в Украине" (БДУ) Виталия Шишова, которого 3 августа обнаружили повешенным в парке в Киеве. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение БДУ.
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"Сегодня, 26 сентября 2021 года, на 55 день после убийства, состоялись похороны главы БДУ Виталия Шишова. Присутствовали только близкие, это было совместным решением. Благодарим всех собравшихся на церемонии и всех, кто придёт почтить память Виталия на Майдан", - говорится в сообщении.
Детали
По информации БДУ, в следующее воскресенье в одном из соборов Киева планируется открытая поминальная служба по Виталию.
Ранее сообщалось, что каждого из участников гражданская жена Виталия Божена лично приглашала на похороны.
Смерть Виталия Шишова
В начале августа в Киеве пропал глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Как сообщалось, он вышел утром, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.
3 августа в одном из киевских парков он был найден повешенным. Во время следственных действий на теле погибшего политического активиста обнаружили ссадины и содранную кожу на отдельных частях тела.
По данному факту в Украине было начато уголовное производство по статье 115 УКУ.
В ОП заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели главы "Белорусского дома в Украине".