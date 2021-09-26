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Главу "Белорусского дома в Украине" Шишова провели в последний путь

Главу "Белорусского дома в Украине" Шишова провели в последний путь

Киев  •  УНН

 • 17300 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В воскресенье состоялись похороны главы "Белорусского дома в Украине" (БДУ) Виталия Шишова, которого 3 августа обнаружили повешенным в парке в Киеве. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение БДУ.

Цитата:

"Сегодня, 26 сентября 2021 года, на 55 день после убийства, состоялись похороны главы БДУ Виталия Шишова. Присутствовали только близкие, это было совместным решением. Благодарим всех собравшихся на церемонии и всех, кто придёт почтить память Виталия на Майдан", - говорится в сообщении.

Детали

По информации БДУ, в следующее воскресенье в одном из соборов Киева планируется открытая поминальная служба по Виталию.

Ранее сообщалось, что каждого из участников гражданская жена Виталия Божена лично приглашала на похороны.

Смерть Виталия Шишова

В начале августа в Киеве пропал глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Как сообщалось, он вышел утром, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

3 августа в одном из киевских парков он был найден повешенным. Во время следственных действий на теле погибшего политического активиста обнаружили ссадины и содранную кожу на отдельных частях тела.

По данному факту в Украине было начато уголовное производство по статье 115 УКУ.

В ОП заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский ожидает всестороннего расследования всех обстоятельств гибели главы "Белорусского дома в Украине".

Украинские Национальные Новости

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