Очільника "Білоруського дому в Україні" Шишова провели в останню путь

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“Сьогодні, 26 вересня 2021 року, на 55 день після вбивства, відбулися похорони глави БДУ Віталія Шишова. Були присутні тільки близькі, це було спільним рішенням. Дякуємо всім присутнім на церемонії і всім, хто прийде вшанувати пам’ять Віталія на Майдан”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією БДУ, наступної неділі в одному з соборів Києва планується відкрита поминальна служба по Віталію.

Раніше повідомлялося, що кожного з учасників цивільна дружина Віталія Божена особисто запрошувала на похорони.

Смерть Віталія Шишова

На початку серпня у Києві зник голова “Білоруського дому в Україні” Віталій Шишов. Як повідомлялося, він вийшов вранці, ймовірно, на щоденну пробіжку і не повернувся.

3 серпня в одному з київських парків він був знайдений повішеним. Під час слідчих дій на тілі загиблого політичного активіста виявили садна і зідрану шкіру на окремих частинах тіла.

За цим фактом в Україні було розпочато кримінальне провадження за статтею 115 ККУ.

В ОП заявили, що Президент України Володимир Зеленський очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі голови “Білоруського дому в Україні”.