Глава разведки США выступил за изменение политики денуклеаризации КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Все бывшие усилия США, направленные на отказ Северной Кореи от ядерной программы, "не увенчались успехом", поэтому пришло время изменить тактику в этом вопросе. Это признал глава национальной разведки страны Джеймс Клэппер, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Дж.Клеппер сказал, что "параноидальное" правительство Северной Кореи считает наличие в стране ядерной программы своим "билетом на выживание".
"Поэтому пытаться убедить их отказаться от ядерного потенциала бессмысленно", - добавил Дж.Клеппер.
По мнению Дж.Клеппера, максимум, на что когда-нибудь могла бы рассчитывать Америка - это ограничение ядерной программы Северной Кореи.
Глава национальной разведки США отметил, что гораздо более перспективно будет найти экономические стимулы влияния на северокорейского лидера Ким Чен Ына.
В ответ на заявления Дж.Клеппера госдепартамент США заявил, что до сих пор нацелен на возобновление шестисторонних переговоров, которые были приостановлены Северной Кореей в 2009 году.
Кроме того, США готовится развернуть свой противоракетный комплекс THAAD в Южной Корее, несмотря на возражения Северной Кореи и Китая.
Вашингтон и Сеул настаивают на том, что это мероприятие сделано исключительно для защиты от возможной угрозы со стороны Северной Кореи.
Северная Корея утверждает, что за последние несколько лет добилась значительного прогресса в своей ракетно-ядерной программе, несмотря на международную оппозицию и жесткие санкции.
В сентябре в стране было проведено пятое и самое большое ядерное испытание, которое вызвало волну осуждения во всем мире.