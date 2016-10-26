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Очільник розвідки США виступив за зміну політики денуклеаризації КНДР

Очільник розвідки США виступив за зміну політики денуклеаризації КНДР

Київ • УНН

 • 8169 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Всі колишні зусилля США, спрямовані на відмову Північної Кореї від ядерної програми, "не увінчалися успіхом", тому прийшов час змінити тактику в цьому питанні. Це визнав очільник національної розвідки країни Джеймс Клеппер, передає УНН з посиланням на ВВС.

Дж.Клеппер сказав, що "параноїдальний" уряд Північної Кореї вважає наявність в країні ядерної програми своїм "квитком на виживання".

"Тому намагатися переконати їх відмовитися від ядерного потенціалу безглуздо", - додав Дж.Клеппер.

На думку Дж.Клеппера, щонайбільше, на що коли-небудь могла розраховувати Америка - це обмеження ядерної програми Північної Кореї.

Очільник національної розвідки США зазначив, що набагато більш перспективно буде знайти економічні стимули впливу на північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

У відповідь на заяви Дж.Клеппера держдепартамент США заявив, що до сих пір націлений на відновлення шестисторонніх переговорів, які були припинені Північною Кореєю в 2009 році.

Крім того, США готується розгорнути свій протиракетний комплекс THAAD в Південній Кореї, незважаючи на заперечення Північної Кореї і Китаю.

Вашингтон і Сеул наполягають на тому, що цей захід зроблено виключно для захисту від можливої ​​загрози з боку Північної Кореї.

Північна Корея стверджує, що за останні кілька років домоглася значного прогресу в своїй ракетно-ядерної програми, незважаючи на міжнародну опозицію і жорсткі санкції.

У вересні в країні було проведено п'яте і найбільше ядерне випробування, що викликало хвилю засудження в усьому світі.

 

 

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