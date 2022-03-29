Глава МАГАТЭ прибыл в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину, чтобы начать оказание срочной технической помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов страны, сообщил он в Twitter, пишет УНН.
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"Только что пересек границу с Украиной, чтобы начать миссию МАГАТЭ по обеспечению безопасности ядерных объектов страны. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь предотвратить опасность ядерной аварии", - сообщил Гросси.
Детали
В МАГАТЭ указали в Twitter, что Гросси находится в Украине, "чтобы начать оказание срочной технической помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов страны и предотвращения риска аварии, которая может угрожать людям и окружающей среде".
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