Глава МАГАТЭ прибыл в Украину

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"Только что пересек границу с Украиной, чтобы начать миссию МАГАТЭ по обеспечению безопасности ядерных объектов страны. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь предотвратить опасность ядерной аварии", - сообщил Гросси.

Детали

В МАГАТЭ указали в Twitter, что Гросси находится в Украине, "чтобы начать оказание срочной технической помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов страны и предотвращения риска аварии, которая может угрожать людям и окружающей среде".

Ранее

Секретарь СНБО Алексей Данилов просил МАГАТЭ направить представителей на захваченные АЭС.