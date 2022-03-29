Очільник МАГАТЕ прибув до України

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"Щойно перетнув кордон з Україною, щоб розпочати місію МАГАТЕ із забезпечення безпеки ядерних об’єктів країни. Ми повинні діяти зараз, щоб допомогти запобігти небезпеці ядерної аварії", - повідомив Гроссі.

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У МАГАТЕ вказали у Twitter, що Гроссі перебуває в Україні, "щоб розпочати надання термінової технічної допомоги для забезпечення безпеки ядерних об’єктів країни та запобігання ризику аварії, яка може загрожувати людям та навколишньому середовищу".

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Секретар РНБО Олексій Данілов просив МАГАТЕ направити представників на захоплені АЕС.