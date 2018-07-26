Очевидцы сообщили о взрыве возле посольства США в Пекине

"Очевидцы говорят, что взрыв произошел возле посольства США в Пекине", - сообщило издание.

На фотографиях, опубликованных онлайн, - большое количество дыма и похожие на полицейские машини, окружавшие место происшествия в северо-восточном Пекине в четверг днем.

Полиция сразу не предоставила комментариев по поводу инцидента.

Между Китаем и США развернулся торговый спор, но Америка остается чрезвычайно популярным местом для путешествий, образования и иммиграции для китайцев.

Напомним, жителей Анкары напугал звук взрыва.