Очевидцы сообщили о взрыве возле посольства США в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Взрыв произошел возле здания посольства США в китайской столице Пекине. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Associated Press, передает УНН.
"Очевидцы говорят, что взрыв произошел возле посольства США в Пекине", - сообщило издание.
На фотографиях, опубликованных онлайн, - большое количество дыма и похожие на полицейские машини, окружавшие место происшествия в северо-восточном Пекине в четверг днем.
Полиция сразу не предоставила комментариев по поводу инцидента.
Между Китаем и США развернулся торговый спор, но Америка остается чрезвычайно популярным местом для путешествий, образования и иммиграции для китайцев.
Напомним, жителей Анкары напугал звук взрыва.