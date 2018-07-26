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Очевидці повідомили про вибух біля посольства США в Пекіні

Очевидці повідомили про вибух біля посольства США в Пекіні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Вибух стався біля будівлі посольства США у китайській столиці Пекіні. Про це з посиланням на очевидців повідомляє Associated Press, передає УНН.

"Очевидці кажуть, що вибух стався біля посольства США в Пекіні", - повідомило видання.

На фотографіях, опублікованих онлайн, - велика кількість диму і схожі на поліцейські машини, які оточували місце події в північно-східному Пекіні в четвер вдень.

Поліція відразу не надала коментарів з приводу інциденту.

Між Китаєм і США розгорнулася торгова суперечка, але Америка залишається надзвичайно популярним місцем для подорожей, освіти та імміграції для китайців.

Нагадаємо, жителів Анкари налякав звук вибуху.

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