Очевидці повідомили про вибух біля посольства США в Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Вибух стався біля будівлі посольства США у китайській столиці Пекіні. Про це з посиланням на очевидців повідомляє Associated Press, передає УНН.
"Очевидці кажуть, що вибух стався біля посольства США в Пекіні", - повідомило видання.
На фотографіях, опублікованих онлайн, - велика кількість диму і схожі на поліцейські машини, які оточували місце події в північно-східному Пекіні в четвер вдень.
Поліція відразу не надала коментарів з приводу інциденту.
Між Китаєм і США розгорнулася торгова суперечка, але Америка залишається надзвичайно популярним місцем для подорожей, освіти та імміграції для китайців.
Нагадаємо, жителів Анкари налякав звук вибуху.