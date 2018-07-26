Очевидці повідомили про вибух біля посольства США в Пекіні

"Очевидці кажуть, що вибух стався біля посольства США в Пекіні", - повідомило видання.

На фотографіях, опублікованих онлайн, - велика кількість диму і схожі на поліцейські машини, які оточували місце події в північно-східному Пекіні в четвер вдень.

Поліція відразу не надала коментарів з приводу інциденту.

Між Китаєм і США розгорнулася торгова суперечка, але Америка залишається надзвичайно популярним місцем для подорожей, освіти та імміграції для китайців.

Нагадаємо, жителів Анкари налякав звук вибуху.