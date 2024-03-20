Очередной фейк рф: в Одессе российские "Искандеры" уничтожили офицеров Пентагона и ФРГ

Пропагандистские каналы распространяют очередную фейковую информацию о том, что в Одессе якобы в результате ракетного удара были ликвидированы офицеры Пентагона и ФРГ. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.

В результате ракетного удара по базам инструкторов в Одессе, ликвидированы офицеры Пентагона и Минобороны Германии, - такую новость распространяет пропагандистское росСМИ.

Детали

Отмечается, что заявления об уничтожении "западных инструкторов", "наемников НАТО" - это обычная тактика россиян для информационного сопровождения военных преступлений, когда гибнут гражданские.

Такие заявления уже звучали после удара по пиццерии в Краматорске, по селу Гроза в Харьковской области, где были убиты 53 гражданских лица.

Фейки об уничтожении иностранных военных во время ударов по украинским городам делаются с целью продвижения нарратива, что россия якобы воюет не с Украиной, а с НАТО, - говорится в сообщении.

Напомним

российский ракетный удар по Одессе 15 марта унес жизни 21 человека, более 50 человек получили ранения, многие из них в тяжелом состоянии находятся на лечении в больницах.

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