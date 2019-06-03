Объемы жилищного строительства в первом квартале выросли на 32%

"Почти2,5 млн кв. м жилья уже принято в эксплуатацию в этом году. Такие данные Госстата за I квартал 2019-го. Всего за 3 месяца уже введено в эксплуатацию более 26 тысяч новых квартир. Весомую долю в объеме всего принятого жилья составили частные дома. Отрасль динамично развивается, надеюсь, в этом и последующих годах мы сохраним эту тенденцию", - сказал он.

Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что в настоящее время на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тысяч квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.

"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений.

Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил председатель правления - президент Игорь Кушнир.

Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".