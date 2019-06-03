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Об’єми житлового будівництва у першому кварталі зросли на 32%

Об’єми житлового будівництва у першому кварталі зросли на 32%

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. За підсумками січня-березня 2019 року в Україні вже прийнято в експлуатацію майже 2,5 млн кв. м житла. Це на 32,3% більше, ніж за перші 3 місяці минулого року. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає УНН.

"Майже 2,5 млн кв. м житла вже прийнято в експлуатацію в цьому році. Такі дані Держстату за І квартал 2019-го. Всього за 3 місяці вже введено в експлуатацію більше 26 тисяч нових квартир. Вагому частку в об’ємі усього прийнятого житла склали приватні будинки. Галузь динамічно розвивається, сподіваюся, в цьому і подальших роках ми збережемо цю тенденцію", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що на даний час на стадії будівництва перебувають 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, цього року планується запуск ще 4 проектів.

"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень.

Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", — зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.

Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".

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