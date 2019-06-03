Об’єми житлового будівництва у першому кварталі зросли на 32%

КИЇВ. 3 червня. УНН. За підсумками січня-березня 2019 року в Україні вже прийнято в експлуатацію майже 2,5 млн кв. м житла. Це на 32,3% більше, ніж за перші 3 місяці минулого року. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає УНН.