Объект культурного наследия дом-усадьбу Терещенко вернули в государственную собственность

Детали

Усадьба является объектом культурного наследия IX века. На ее территории находятся дворец и другие сооружения, где когда-то размещались конюшни и авиамастерские. Сейчас прокуроры в Хозяйственном суде Житомирской области доказали нарушение имущественных прав государства на памятник. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Исковые требования мотивированы тем, что дом-усадьба Терещенко незаконно перешел в частную собственность. Несмотря на статус охраняемого объекта, смена собственников произошла без обязательной процедуры согласования с уполномоченными органами.

Еще одним правовым основанием обращения в суд стала необходимость сохранения памятника архитектуры как ценности для государства. Сейчас сооружения находятся в неудовлетворительном, а местами – аварийном состоянии. Они подверглись значительным разрушениям. Нуждаются в реставрации и охране.

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Дело о возвращении дома-усадьбы Терещенко в государственную собственность получило значительную общественную огласку.

Отмечается, что прокуратура отстаивает свою принципиальную позицию по сохранению объекта культурного наследия, необходимым условием чего является возвращение его в государственную собственность, в судах всех инстанции на протяжении двух последних лет. На защиту памятника также стали Министерство культуры и информационной политики Украины, благотворительная организация «Фонд наследия Терещенко», неравнодушные местные жители.

Дополнение

Дом-усадьба Терещенко построена в 1851 году графом Грохольским. Стиль – неоготика. Памятник архитектуры местного значения находится в пгт Червоное Андрушевского района Житомирской области.

Вскоре после смерти мужа вдова графа Грохольского продала дворец семье украинских промышленников-цукровиков и меценатов Терещенко. Они его перестроили, а еще обустроили на территории усадьбы авиамастерскую.

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С 1948 года там располагалось фабрично-заводское училище, а с 1987 года – Червоненский филиал профессионально-технического училища № 32. В 1998 году областное управление народного образования без каких-либо оснований передало три здания учебного корпуса и производственных мастерских училища общей площадью 5000 м кв на баланс ОАО «Червоненский сахарник».

В дальнейшем общество, не имея права распоряжаться государственным имуществом, передало дом-усадьбу Терещенко в частную собственность. При этом орган местного самоуправления безосновательно выдал свидетельство о праве частной собственности на объект культурного наследия. Регистрация состоялась без согласования Фонда государственного имущества Украины, Министерства культуры и т.д.

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