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Об’єкт культурної спадщини будинок-садибу Терещенка повернули у державну власність

Об’єкт культурної спадщини будинок-садибу Терещенка повернули у державну власність

Київ • УНН

 • 780263 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. За позовом прокурорів Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області повернуто у державну власність пам’ятку архітектури місцевого значення – будинок-садибу Терещенка, передає УНН.

Деталі

Садиба є об’єктом культурної спадщини IX cтоліття. На її території знаходяться палац та інші споруди, де колись розміщувалися стайні та авіамайстерні. Наразі прокурори у Господарському суді Житомирської області довели порушення майнових прав держави на пам’ятку. Суд задовольнив позов у повному обсязі.

Позовні вимоги мотивовано тим, що будинок-садиба Терещенка незаконно перейшов у приватну власність. Попри статус охоронюваного об’єкта, зміна власників відбулася без обов’язкової процедури погодження з уповноваженими органами.

Ще однією правовою підставою звернення до суду стала необхідність збереження пам’ятки архітектури як цінності для держави. Наразі споруди знаходяться в незадовільному, а місцями – аварійному стані. Вони зазнали значних руйнувань, а відтак потребують реставрації та охорони.

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Справа щодо повернення будинку-садиби Терещенка у державну власність набула значного суспільного розголосу.

Зазначається, що прокуратура відстоює свою принципову позицію щодо збереження об’єкта культурної спадщини, необхідною умовою чого є повернення його до державної власності, у судах всіх інстанції упродовж двох останніх років. На захист пам’ятки також стали Міністерство культури та інформаційної політики України, благодійна організація «Фундація спадщини Терещенків», небайдужі місцеві жителі.

Доповнення

Будинок-садиба Терещенка побудована у 1851 році графом Грохольським. Стиль – неоготика. Пам’ятка архітектури місцевого значення знаходиться у смт Червоне Андрушівського району Житомирської області.

Невдовзі після смерті чоловіка вдова графа Грохольського продала палац родині українських промисловців-цукровиків та меценатів Терещенків. Вони його перебудували, а ще облаштували на території садиби авіамайстерні.

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Із 1948 року там розташовувалось фабрично-заводське училище, а з 1987 року – Червоненський філіал професійно-технічного училища № 32. У 1998 році обласне управління народної освіти без будь-яких підстав передало три будівлі навчального корпусу та виробничих майстерень училища загальною площею 5000 м кв на баланс ВАТ «Червоненський цукровик».

У подальшому товариство, не маючи права розпоряджатися державним майном, передало будинок-садибу Терещенка у приватну власність. При цьому орган місцевого самоврядування безпідставно видав свідоцтво про право приватної власності на об’єкт культурної спадщини. Реєстрація відбулася без погодження Фонду державного майна України, Міністерства культури тощо.

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