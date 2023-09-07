У вересні Софійський собор і центр Львова планують внести до списку спадщини ЮНЕСКО під загрозою

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"Ці об'єкти перебувають під загрозою знищення. Були напади на буферні зони навколо цих об'єктів, і ми не знаємо, що станеться в майбутньому", — сказав Лазар Елунду AFP.

Деталі

Він додав, що Комітет всесвітньої спадщини ухвалить остаточне рішення на засіданні, яке відбудеться 10–25 вересня в столиці Саудівської Аравії — Ер-Ріяді.

Доповнення

До Списку об’єктів світової спадщини, які перебувають під загрозою зникнення, у січні 2023 року внесли центр Одеси. Однак росіяни завдати ракетного удару по Одесі наприкінці липня та зруйнували декілька пам'яток. Зокрема — Свято-Преображенський кафедральний собор. ЮНЕСКО назвало це "зухвалим" та "нахабним" нападом.

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