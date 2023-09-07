У вересні Софійський собор і центр Львова планують внести до списку спадщини ЮНЕСКО під загрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня.УНН. Софію Київську та історичний центр Львова хочуть внести до Списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою. Про це заявив керівник програми світової спадщини ЮНЕСКО Лазар Елунду, пише The Guardian, передає УНН.
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"Ці об'єкти перебувають під загрозою знищення. Були напади на буферні зони навколо цих об'єктів, і ми не знаємо, що станеться в майбутньому", — сказав Лазар Елунду AFP.
Деталі
Він додав, що Комітет всесвітньої спадщини ухвалить остаточне рішення на засіданні, яке відбудеться 10–25 вересня в столиці Саудівської Аравії — Ер-Ріяді.
Доповнення
До Списку об’єктів світової спадщини, які перебувають під загрозою зникнення, у січні 2023 року внесли центр Одеси. Однак росіяни завдати ракетного удару по Одесі наприкінці липня та зруйнували декілька пам'яток. Зокрема — Свято-Преображенський кафедральний собор. ЮНЕСКО назвало це "зухвалим" та "нахабним" нападом.
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