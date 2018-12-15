Объединительный собор до сих пор не начался

"Еще не начался. Продолжается регистрация", - сообщили источники.

Несмотря на это, некоторые СМИ сообщают о начале Собора. В то же время министр культуры Украины Евгений Нищук со сцены, установленной рядом с Софией Киевской, сообщил, что процесс будет проходить в закрытом режиме и ему не известно, когда именно он начнется.

"Я не могу предвидеть, в каком это часе будет. Потому что все (спрашивают - ред.): "Когда уже?". Какие важные элементы я, возможно, или мои коллеги будут вам сообщать, но пока собираются наши иерархи и священничество. Мы не вмешиваемся в эти дела, мы просто хотим, ждем и вдохновляем", - сказал Нищук.

Как сообщал УНН, 15 декабря в Киеве должен состояться Объединительный собор украинских православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.

Объединительный собор должен был начаться в 10:00. Председательствовать на Соборе должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Президент Украины Петр Порошенко также ожидается во время Собора.