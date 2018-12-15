Об'єднавчий собор досі не почався
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Станом на 10:50 Об'єднавчий собор у Софії Київській ще не почався. Про це УНН повідомили власні джерела.
"Ще не почався. Триває реєстрація", - повідомили джерела.
Попри це деякі ЗМІ повідомляють про початок Собору. Водночас міністр культури України Євген Нищук зі сцени, встановленої поряд із Софією Київською, повідомив, що процес відбуватиметься в закритому режимі і йому не відомо, коли саме він почнеться.
"Я не можу передбачати, в якому то часі буде. Бо всі (питають - ред.): "Коли вже?". Якісь важливі елементи я, можливо, або мої колеги будуть вам повідомляти, але наразі збираються наші ієрархи і священництво. Ми не втручаємось в ці справи, ми просто бажаємо, чекаємо і надихаємо", - сказав Нищук.
Як повідомляв УНН, 15 грудня у Києві має відбутися Об'єднавчий собор українських православних церков, де буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.
Об'єднавчий собор мав розпочатися о 10:00. Головувати на Соборі має представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл. Президент України Петро Порошенко також очікується під час Собору.