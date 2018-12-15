Показали реєстрацію учасників Об'єднавчого собору у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Учасники Об'єднавчого собору українських православних церков пройшли реєстрацію у Святій Софії. Фотографію опублікував представник Української автокефальної православної церкви Віталій Даньчак, передає УНН.
"Реєстрація учасників Об‘єднавчого собору!!! Свята Софія!!!" - написав у Facebook секретар патріархії УАПЦ Віталій Даньчак.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у соборі візьмуть участь 192 людини, з яких по 64 архієреїв, священиків та мирян.
При цьому поблизу Святої Софії, де відбуватиметься Об'єднавчий собор, зібралися тисячі людей на всеукраїнський молебень. Серед них є і парламентарі та урядовці, зокрема, міністр культури Євген Нищук, віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.
"Зараз тут, у святій Софії Київській народжується історія. Молимося поруч. На площі багато мирян, зустріла багато знайомих військових капеланів, з якими бачилися на фронті, в наших армійських батальйонах і бригадах. Мудрості нашим священникам і святим отцям", - написала перший заступник голови ВР Ірина Геращенко у Facebook, оприлюднивши відповідні фото з-під Софії Київської.
Як повідомляв УНН, 15 грудня у Києві має відбутися Об'єднавчий собор українських православних церков, де буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.
Об'єднавчий собор мав розпочатися о 10:00. Головувати на Соборі має представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл. Президент України Петро Порошенко також очікується під час Собору.