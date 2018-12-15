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Показали регистрацию участников Объединительного собора в Киеве

Киев • УНН

 • 13290 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Участники Объединительного собора украинских православных церквей прошли регистрацию в Святой Софии. Фотографию обнародовал представитель Украинской автокефальной православной церкви Виталий Даньчак, передает УНН.

Показали регистрацию участников Объединительного собора в Киеве

"Регистрация участников Объединительного собора!!! Святая София!!!" - написал в Facebook секретарь УАПЦ Виталий Даньчак.

Ранее СМИ сообщали, что в соборе примут участие 192 человека, из которых по 64 архиереев, священников и мирян.

При этом вблизи Святой Софии, где будет Объединительный собор, собрались тысячи людей на всеукраинский молебен. Среди них есть и парламентарии и члены правительство, в частности, министр культуры Евгений Нищук, вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

"Сейчас здесь, в святой Софии Киевской рождается история. Молимся рядом. На площади много мирян, встретила много знакомых военных капелланов, с которыми виделись на фронте, в наших армейских батальонах и бригадах. Мудрости нашим священникам и святым отцам", - написала первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко в Facebook, обнародовав соответствующие фото из-под Софии Киевской.

Как сообщал УНН, 15 декабря в Киеве должен состояться Объединительный собор украинских православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.

Объединительный собор должен был начаться в 10:00. Председательствовать на Соборе должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Президент Украины Петр Порошенко также ожидается во время Собора.

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