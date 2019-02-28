Объединение чемпионатов среди ветеранов АТО обусловлено требованиями МОК - уполномоченный Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко обратился к Президенту Федерации Футбола Украины Андрею Павелко с открытым письмом. Свириденко просит Павелко объединить турниры по футболу среди ветеранов АТО, передает УНН со ссылкой на текст письма.
"Все чемпионаты по футболу, которые проводятся под эгидой Федерации Футбола Украины, а именно "Открытый чемпионат Украины Героев АТО" и "Кубок Героев АТО", и все усилия на их организацию и проведение уместно было бы проводить ежегодно, как единственное футбольное мероприятие для всех героев АТО/ООС", - аргументируется в документе.
Чемпионат Украины по футболу среди участников боевых действий должен быть официально один, пишет Свириденко. По его словам, такая практика соответствует требованиям МОК.
"Смотря на то, что согласно международным стандартам Международного олимпийского комитета (МОК) в каждой страны должна быть только одна Федерация по каждому виду спорта, вижу, что уместно, чтобы чемпионат Украины по футболу среди участников боевых действий тоже, должен быть официально один" , - говорится в письме.
Как писал УНН, Минветеранов также просило ФФУ объединить два футбольных чемпионата Героев АТО в один.