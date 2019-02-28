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Мінветеранів просить ФФУ об’єднати два футбольні чемпіонати Героїв АТО в один

Мінветеранів просить ФФУ об’єднати два футбольні чемпіонати Героїв АТО в один

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Керівництво Міністерства у справах ветеранів України та уповноважений Президента з питань реабілітації учасників бойових дій виступили зі спільною ініціативою про об'єднання двох чемпіонатів серед учасників бойових дій в один всеукраїнський турнір. Представники міністерств попросили ФФУ про підтримку своєї ініціативи. Про це повідомляє прес-служба Федерації, передає УНН.

Так, уповноважений Президента з питань реабілітації УБД Вадим Свириденко зазначив, що "чемпіонати з футболу, які проводяться під егідою Федерації футболу України, а саме Відкритий чемпіонат України Героїв АТО і Кубок Героїв АТО доречно було б проводити щорічно як єдиний футбольний захід для всіх героїв АТО/ООС".

А на переконання керівника Мінветеранів Ірини Фріз, це сприятиме якісній організації та проведенню змагань, зменшенню навантаження на військові частини, на базі яких сформовано команди, які грають у двох чемпіонатах.

З цього приводу у ФФУ нагадали, що у 2018 році під егідою Федерації пройшли два турніри, у яких брали участь команди, сформовані з учасників і ветеранів бойових дій на Донбасі. Це Відкритий чемпіонат України Героїв АТО і чемпіонат Всеукраїнської Футбольної Ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО. Обидва проекти спрямовані на підтримку в проходженні психологічної та соціальної реабілітації захисників нашої держави, зазначили у ФФУ.

У Федерації додали, що питання об'єднання двох чемпіонатів серед учасників бойових дій в один турнір буде підняте завтра, 1 березня, в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ". Участь у заході візьмуть усі зацікавлені відомства та організації.

"ФФУ підтримає будь-яке рішення, що буде ухвалене за підсумками обговорення такої ініціативи, і продовжить надавати підтримку захисникам України, й допомагати в організації футбольних заходів, у яких братимуть участь учасники бойових дій", - резюмували у Федерації.

Нагадаємо, в Україні може з’явитися Еліт-ліга дитячо-юнацького футболу.

Українські Національні Новини

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