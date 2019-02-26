В Україні може з’явитися Еліт-ліга дитячо-юнацького футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Дитячо-юнацька футбольна ліга об'єднала понад 360 команд. Про це розповів президент ДЮФЛУ Віталій Борт під час VI звітної конференції громадської організації "Дитячо-юнацька футбольна ліга України", передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації Футболу України.
Він уточнив, що зараз у змаганнях ліги беруть участь 120 футбольних клубів, які представлені 360 командами. Це 8 тис. 750 офіційно зареєстрованих футболістів, 640 тренерів.
"Загалом у турнірі за рік відбувається 2 500 матчів. При цьому, наприклад, у сезоні-2012/2013 у змаганнях ДЮФЛУ брали участь 318 команд", – підкреслив він.
Борт додав, що підвищити якість підготовки гравців можна шляхом створення Eліт-ліги ДЮФЛУ. Тож у дитячо-юнацькій футбольній лізі готові до плідної співпраці із ФФУ у цьому напрямку.
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Віце-президент ФФУ Вадим Костюченко підкреслив, що Федерація тісно співпрацює із ДЮФЛУ. Оскільки саме у змаганнях ліги готуються кадри для юнацьких, молодіжної та національної збірних, пояснив Костюченко.
"У той же час ми робимо все для того, щоб підвищити статус дитячого тренера. Зокрема, ви всі знаєте, що ми скасували так звані відкріпні листи, які давали змогу маніпулювати під час виплат компенсацій за підготовку гравців. Хочу вас запевнити, що й у подальшому дитячий та юнацький футбол залишаться пріоритетним напрямком діяльності Федерації футболу України", – сказав він.
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