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Дитячо-юнацька футбольна ліга України розширилася до 360 команд - ФФУ

Дитячо-юнацька футбольна ліга України розширилася до 360 команд - ФФУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Дитячо-юнацька футбольна ліга об'єднала понад 8,7 тис. футболістів. Про це розповів перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко під час VI звітної конференції Громадської організації "Дитячо-юнацькій футбольній лізі України", передає УНН.

"На сьогодні Дитячо-юнацька футбольна ліга України за всеосяжної підтримки Федерації футболу країни об'єднала понад 8,7 тис. юних футболістів, які виступають в 360 командах", - розповів він.

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Віце-президент Федерації додав, що за минулий рік молоді спортсмени під егідою ДЮФЛУ провели 2,5 тисячі матчів, що в середньому дорівнює більше 6 ігор щодня.

Костюченко також нагадав делегатам і про спеціалізовану програму "СТАРТ", яка активно впроваджується під егідою ФФУ у всіх регіонах країни.

"Завдяки підтримці керівництва федерації за останній час зведено як міні-майданчиків, так і повноцінних футбольних полів з сучасним штучним покриттям більше, ніж за попередні два десятки років", - наголосив він.

Як писав УНН, ФФУ буде лобіювати інтереси українського футболу в ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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