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Детско-юношеская футбольная лига Украины расширилась до 360 команд - ФФУ

Детско-юношеская футбольная лига Украины расширилась до 360 команд - ФФУ

Киев  •  УНН

 • 9462 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Детско-юношеская футбольная лига объединила более 8,7 тыс. футболистов. Об этом рассказал первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко в ходе VI отчетной конференции Общественной организации "Детско-юношеская футбольная лига Украины", передает УНН.

"На сегодняшний день Детско-юношеская футбольная лига Украины при всеобъемлющей поддержке Федерации футбола страны объединила более 8,7 тысяч юных футболистов, которые выступают в 360 командах", - рассказал он.

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Вице-президент Федерации добавил, что за минувший год молодые спортсмены под эгидой ДЮФЛУ провели 2,5 тысяч матчей, что в среднем равно более 6 игр ежедневно.

Костюченко также напомнил делегатам и о специализированной программе "СТАРТ", которая активно внедряется под эгидой ФФУ во всех регионах страны.

"Благодаря поддержке руководства федерации за последнее время возведено как мини-площадок, так и полноценных футбольных полей с современным искусственным покрытием больше, чем за предыдущие два десятка лет", - подчеркнул он.

Как писал УНН, ФФУ будет лоббировать интересы украинского футбола в ЕС. 

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