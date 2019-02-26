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В Украине может появиться Элит-лига детско-юношеского футбола

В Украине может появиться Элит-лига детско-юношеского футбола

Киев  •  УНН

 • 12959 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Детско-юношеская футбольная лига объединила более 360 команд. Об этом рассказал президент ДЮФЛУ Виталий Борт во время VI отчетной конференции общественной организации "Детско-юношеская футбольная лига Украины", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.

Он уточнил, что сейчас в соревнованиях лиги принимают участие 120 футбольных клубов, которые представлены 360 командами. Это 8 тыс. 750 официально зарегистрированных футболистов, 640 тренеров.

"Всего в турнире за год происходит 2500 матчей. При этом, например, в сезоне-2012/2013 в соревнованиях ДЮФЛУ участвовали 318 команд", - подчеркнул он.

Борт добавил, что повысить качество подготовки игроков можно путем создания Eлит-лиги ДЮФЛУ. Поэтому в детско-юношеской футбольной лиге готовы к плодотворному сотрудничеству с ФФУ в этом направлении.

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Вице-президент ФФУ Вадим Костюченко подчеркнул, что Федерация тесно сотрудничает с ДЮФЛУ. Поскольку именно в соревнованиях лиги готовятся кадры для юношеских, молодежной и национальной сборных, объяснил Костюченко.

"В то же время мы делаем все для того, чтобы повысить статус детского тренера. В частности, вы все знаете, что мы отменили так называемые открепительные листы, которые позволяли манипулировать во время выплат компенсаций за подготовку игроков. Хочу вас заверить, что и в дальнейшем детский и юношеский футбол останутся приоритетным направлением деятельности Федерации футбола Украины", - сказал он.

Напомним, в Полтавской области построят 40 новых футбольных мини-полей для молодежи.

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