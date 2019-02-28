Минветеранов просит ФФУ объединить два футбольных чемпионата Героев АТО в один
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Руководство Министерства по делам ветеранов Украины и уполномоченный Президента по вопросам реабилитации участников боевых действий выступили с совместной инициативой об объединении двух чемпионатов среди участников боевых действий в один всеукраинский турнир. Представители министерств попросили ФФУ о поддержке своей инициативы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации, передает УНН.
Так, уполномоченный Президента по вопросам реабилитации УБД Вадим Свириденко отметил, что "чемпионаты по футболу, которые проводятся под эгидой Федерации футбола Украины, а именно Открытый чемпионат Украины Героев АТО и Кубок Героев АТО уместно было бы проводить ежегодно как единое футбольное мероприятие для всех героев АТО/ООС".
А по мнению руководителя Минветеранов Ирины Фриз, это будет способствовать качественной организации и проведению соревнований, уменьшению нагрузки на военные части, на базе которых сформированы команды, которые играют в двух чемпионатах.
По этому поводу в ФФУ напомнили, что в 2018 году под эгидой Федерации прошли два турнира, в которых принимали участие команды, сформированные из участников и ветеранов боевых действий на Донбассе. Это Открытый чемпионат Украины Героев АТО и чемпионат Всеукраинской Футбольной Лиги участников АТО на Кубок Героев АТО. Оба проекта направлены на поддержку в прохождении психологической и социальной реабилитации защитников нашего государства, отметили в ФФУ.
В Федерации добавили, что вопрос объединения двух чемпионатов среди участников боевых действий в один турнир будет поднят завтра, 1 марта, в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ". Участие в мероприятии примут все заинтересованные ведомства и организации.
"ФФУ поддержит любое решение, которое будет принято по итогам обсуждения такой инициативы, и продолжит оказывать поддержку защитникам Украины, и помогать в организации футбольных мероприятий, в которых примут участие участники боевых действий", - резюмировали в Федерации.
Напомним, в Украине может появиться Элит-лига детско-юношеского футбола.