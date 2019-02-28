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Об'єднання чемпіонатів серед ветеранів АТО зумовлене вимогами МОК - уповноважений Президента

Об'єднання чемпіонатів серед ветеранів АТО зумовлене вимогами МОК - уповноважений Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко звернувся до Президента Федерації Футболу України Андрія Павелка із відкритим листом. Свириденко просить Павелка об'єднати турніри з футболу серед ветеранів АТО, передає УНН із посиланням на текст листа.

"Всі чемпіонати з футболу, які проводяться під егідою Федерації Футболу України, а саме "Відкритий чемпіонат України Героїв АТО" та "Кубок Героїв АТО", та всі зусилля на їх організацію і проведення доречно було б проводити щорічно, як єдиний футбольний захід для всіх героїв АТО/ООС", - аргументується у документі.

Чемпіонат України з футболу серед учасників бойових дій має бути офіційно один, пише Свириденко. За його словами, така практика відповідає вимогам МОК.

"Дивлячись на те, що згідно з міжнародними стандартами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в кожній країни має бути тільки одна Федерація з кожного виду спорту, вбачаю, що доречно, аби чемпіонат України з футболу серед учасників бойових дій теж, має бути офіційно одним", - йдеться у листі.

Як писав УНН, Мінветеранів також просило ФФУ об’єднати два футбольні чемпіонати Героїв АТО в один. 

Українські Національні Новини

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