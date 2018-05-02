Объединенные силы пересмотрят схемы минных полей на Донбассе
Киев • УНН
КРАМАТОРСК-КИЕВ. 2 мая. УНН. Во время проведения операции Объединенных сил будут пересмотрены схемы минно-взрывных заграждений, которые будут разминировать, в первую очередь, участки, создающих опасность для местных жителей. Об этом говорится в пресс-релизе пресс-центра Объединенных сил, который раздали журналистам перед пресс-конференцией командующего ООС Сергея Наева, передает УНН.
"В ходе проведения операции Объединенных сил значительные усилия будут направлены на укрепление позиций ВСУ, в частности, инженерное дооборудование и усиление оборонительных сооружений. В то же время, будут пересмотрены схемы минно-взрывных заграждений. От взрывчатки будут освобождаться, в первую очередь, те участки, которые создают опасность для местного населения", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене антитеррористической операции и одновременно приказ о начале операции Объединенных сил.