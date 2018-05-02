Об’єднані сили переглянуть схеми мінних полів на Донбасі
Київ • УНН
КРАМАТОРСЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. Під час проведення операції Об’єднаних сил будуть переглянуті схеми мінно-вибухових загороджень, будуть розміновувати, в першу чергу, ділянки, що створюють небезпеку для місцевих жителів. Про це йдеться у прес-релізі прес-центру Об’єднаних сил, який роздали журналістам перед прес-конференцією командувача ООС Сергія Наєва, передає УНН.
“У ході проведення операції Об’єднаних сил значні зусилля будуть направлені на зміцнення позицій ЗСУ, зокрема, на інженерне дообладнання та посилення оборонних споруд. Водночас, будуть переглянуті схеми мінно-вибухових загороджень. Від вибухівки звільнятимуться, в першу чергу, ті ділянки, які створюють небезпеку для місцевого населення”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав указ про скасування антитерористичної операції і водночас наказ про початок операції Об’єднаних сил.