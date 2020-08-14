Объединили избирательные штабы перед местными выборами: "ЗА Майбутнє" и Аграрная партия заключили Меморандум

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76989 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100991 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125276 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106560 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126434 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100998 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101854 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103835 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101901 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101493 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Объединили избирательные штабы перед местными выборами: "ЗА Майбутнє" и Аграрная партия заключили Меморандум

Объединили избирательные штабы перед местными выборами: "ЗА Майбутнє" и Аграрная партия заключили Меморандум

Киев  •  УНН

 • 12007 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Политические силы “ЗА Майбутнє” и Аграрная партия объединяют свои штабы для победы на местных выборах, которые состоятся 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба партии “ЗА Майбутнє”.

Как информирует политсила, партии выдвинут согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов, и на должности сельских, поселковых, городских голов.

Также, согласно Меморандуму, в структуре совместного избирательного штаба будет создано аграрное крыло. Его возглавит заместитель председателя Аграрной партии Украины Инна Костыря. Цель этого крыла — наладить эффективную координацию между структурами партий.

Напомним, недавно глава политической партии “ЗА Майбутнє” Игорь Палица подчеркнул важность принципиальных изменений на всех уровнях власти.

“Принять правильные законы, которые создадут рабочие места, увеличат поступления налогов не за счет их повышения, а в абсолютной сумме. Запустить украинские предприятия, вернуть назад наших заробитчан”, — очертил он цели партии.

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