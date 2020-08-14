Об’єднали виборчі штаби перед місцевими виборами: "ЗА Майбутнє" та Аграрна партія уклали Меморандум

Як інформує політсила, партії висунуть узгоджених кандидатів у депутати обласних та інших місцевих рад, і на посади сільських, селищних, міських голів.

Також, згідно з Меморандумом, у структурі спільного виборчого штабу буде створено аграрне крило. Його очолить заступник голови Аграрної партії України Інна Костиря. Мета цього крила — налагодити ефективну координацію між структурами партій.

Нагадаємо, нещодавно очільник політичної партії “ЗА Майбутнє” Ігор Палиця наголосив на важливості принципових змін на всіх рівнях влади.

“Прийняти правильні закони, які створять робочі місця, збільшать надходження податків не за рахунок їх підвищення, а в абсолютній сумі. Запустити українські підприємства, повернути назад наших заробітчан”, — окреслив він цілі партії.