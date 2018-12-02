Обвал школы в Вишневом: завтра буду выбирать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Завтра суд будет избирать меру пресечения трем фигурантам уголовного производства по делу об обвале крыши ДЮСШ Favorite Fit в г. Вишневое. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.
По его словам, трем задержанным уже объявили подозрение, слушания об избрании меры состоится в Киево-Святошинском суде города.
Напомним, вчера в ДЮСШ Favorite Fit в городе Вишневое Киевской области произошел обвал потолка, во время этого внутри школы находилось 30 детей, однако их успели эвакуировать из заведения, никто не пострадал.
Спасатели сутки ликвидировали последствия обвала потолка в школе.
Зато сегодня в ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции задержали директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор при строительстве спортивной арены.