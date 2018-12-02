Обвал школи у Вишневому: завтра обиратимуть запобіжний захід

За його словами, трьом затриманим вже оголосили підозру, слухання про обрання міри запобіжного відбудеться в Києво-Святошинському суді міста.

Нагадаємо, вчора в ДЮСШ Favorite Fit у місті Вишневе Київської області стався обвал стелі, під час цього всередині школи знаходилося 30 дітей, проте їх встигли евакуювати із закладу, ніхто не постраждав.



Рятувальники добу ліквідовували наслідки обвалу стелі в школі.



Натомість, сьогодні в ході розслідування кримінальної справи співробітники поліції затримали директора фірми, що виступила генеральним підрядником, виконроба та підприємця, який здійснював технічний нагляд під час будівництва спортивної арени.



