Обвал школи у Вишневому: завтра обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Завтра суд буде обирати міру запобіжного заходу трьом фігурантам кримінального провадження у справі про обвал даху ДЮСШ Favorite Fit у м. Вишневе. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.
За його словами, трьом затриманим вже оголосили підозру, слухання про обрання міри запобіжного відбудеться в Києво-Святошинському суді міста.
Нагадаємо, вчора в ДЮСШ Favorite Fit у місті Вишневе Київської області стався обвал стелі, під час цього всередині школи знаходилося 30 дітей, проте їх встигли евакуювати із закладу, ніхто не постраждав.
Рятувальники добу ліквідовували наслідки обвалу стелі в школі.
Натомість, сьогодні в ході розслідування кримінальної справи співробітники поліції затримали директора фірми, що виступила генеральним підрядником, виконроба та підприємця, який здійснював технічний нагляд під час будівництва спортивної арени.