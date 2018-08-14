Обвал моста в Италии: не менее 11 погибших, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли, среди них как минимум один ребенок, в результате обвала автомобильного моста в районе города Генуя на севере Италии. Об этом со ссылкой на предварительные данные министерства внутренних дел Италии сообщает Corriere della Sera, передает УНН.
"По меньшей мере одиннадцать жертв, согласно предварительной оценке МВД, среди погибших также есть ребенок... Пять серьезно травмированных", - пишет издание.
Указано, что цифра, вероятно, будет увеличиваться.
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини написал, что "мы следим за ситуацией с обрушением моста Генуи, я благодарю 200 пожарных (и всех остальных героев), которые уже работают над спасением жизней".
При этом издание La Stampa со ссылкой на данные спасателей сообщало о как минимум 20 погибших.
Напомним, 14 августа на автостраде близ Генуи на севере Италии рухнула часть автомобильного моста длиной около сотни метров.