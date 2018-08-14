Обвал мосту в Італії: щонайменше 11 загиблих, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина, внаслідок обвалу автомобільного мосту у районі міста Генуя на півночі Італії. Про це з посиланням на попередні дані міністерства внутрішніх справ Італії повідомляє Corriere della Sera, передає УНН.
"Щонайменше одинадцять жертв, згідно з попередньою оцінкою МВС, серед загиблих також є дитина... П'ять серйозно травмованих", - пише видання.
Вказано, що цифра, ймовірно, буде збільшуватися.
Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні написав, що "ми стежимо за ситуацією з обваленням мосту Генуї, я дякую 200 пожежників (і всім іншим героям), які вже працюють над порятунком життів".
При цьому видання La Stampa з посиланням на дані рятувальників повідомляло про щонайменше 20 загиблих.
Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.