Обвал крыши в Вишневом: первого подозреваемого отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В деле обвала крыши в спорткомплексе в Вишневом подозреваемому А.Бондарю, который осуществлял технический надзор за зданием, суд избрал меру пресечения в виде частичного домашнего ареста с 22.00 до 6.00. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, следственный судья Наталья Пинкевич отказала прокурору в применении максимального пресечения и приняла подозреваемому Александру Бондарю избрать меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Напомним, 1 декабря в ДЮСШ Favorite Fit в городе Вишневое Киевской области произошел обвал потолка, во время этого внутри школы находилось 30 детей, однако их успели эвакуировать из заведения, никто не пострадал.
Спасатели сутки ликвидировали последствия обвала потолка в школе.
Полиция задержала директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор при строительстве спортивной арены.