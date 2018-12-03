Обвал даху у Вишневому: першого підозрюваного відправили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У справі обвалу даху у спорткомплексі у Вишневому підозрюваному О. Бондарю, який здійснював технічний нагляд за будівлею, суд обрав запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту з 22.00 до 6.00. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Відтак, слідчий суддя Наталія Пінкевич відмовила прокурору у застосуванні максимального запобіжного заходу і ухвалила підозрюваному Олександру Бондарю обрати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Нагадаємо, 1 грудня в ДЮСШ Favorite Fit у місті Вишневе Київської області стався обвал стелі, під час цього всередині школи знаходилося 30 дітей, проте їх встигли евакуювати із закладу, ніхто не постраждав.
Рятувальники добу ліквідовували наслідки обвалу стелі в школі.
Поліція затримала директора фірми, що виступила генеральним підрядником, виконроба та підприємця, який здійснював технічний нагляд під час будівництва спортивної арени.