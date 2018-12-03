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Обвал даху у Вишневому: першого підозрюваного відправили під домашній арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У справі обвалу даху у спорткомплексі у Вишневому підозрюваному О. Бондарю, який здійснював технічний нагляд за будівлею, суд обрав запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту з 22.00 до 6.00. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Відтак, слідчий суддя Наталія Пінкевич відмовила прокурору у застосуванні максимального запобіжного заходу і ухвалила підозрюваному Олександру Бондарю обрати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, 1 грудня в ДЮСШ Favorite Fit у місті Вишневе Київської області стався обвал стелі, під час цього всередині школи знаходилося 30 дітей, проте їх встигли евакуювати із закладу, ніхто не постраждав.

Рятувальники добу ліквідовували наслідки обвалу стелі в школі.

Поліція затримала директора фірми, що виступила генеральним підрядником, виконроба та підприємця, який здійснював технічний нагляд під час будівництва спортивної арени.

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