ОБСЕ зафиксировала увеличение количества случаев нарушения перемирия в Донецкой области

В отчете указано, что в период с вечера 22 до вечера 23 марта в Донецкой области наблюдатели миссии констатировали примерно 45 случаев нарушения режима прекращения огня. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах юго-восток и юго-восток от р. п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя).



Вечером 22 марта камера СММ на КПВВ вблизи н. п. Пищевик (подконтролен правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) зафиксировала 1 снаряд, пролетевший с северо-запада на юго-восток ориентировочно за 100-900 м. Камера не была повреждена.



Наблюдатели подчеркивают, что с вечера 23 до вечера 24 марта ними было зафиксировано 65 случаев нарушения перемирия. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н.п. Чермалык, а также в западном и северном направлениях от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).



Ранее УНН сообщал, что СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 25 вражеских танков.