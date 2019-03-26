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ОБСЕ зафиксировала увеличение количества случаев нарушения перемирия в Донецкой области

Киев • УНН

 • 7908 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с вечера 22 марта по вечер 24 марта зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, зафиксировав 110 случаев. Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ в отчете на основе информации, поступившей по состоянию на вечер 24 марта, передает УНН.

ОБСЕ зафиксировала увеличение количества случаев нарушения перемирия в Донецкой области

В отчете указано, что в период с вечера 22 до вечера 23 марта в Донецкой области наблюдатели миссии констатировали примерно 45 случаев нарушения режима прекращения огня. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах юго-восток и юго-восток от р. п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя).

Вечером 22 марта камера СММ на КПВВ вблизи н. п. Пищевик (подконтролен правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя) зафиксировала 1 снаряд, пролетевший с северо-запада на юго-восток ориентировочно за 100-900 м. Камера не была повреждена.

Наблюдатели подчеркивают, что с вечера 23 до вечера 24 марта ними было зафиксировано 65 случаев нарушения перемирия. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-востоку от н.п. Чермалык, а также в западном и северном направлениях от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

Ранее УНН сообщал, что СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе более 25 вражеских танков.

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