ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості випадків порушення перемир'я у Донецькій області

У звіті зазначено, що у період із вечора 22 до вечора 23 березня в Донецькій області наглядачі місії констатували приблизно 45 випадків порушення режиму припинення вогню. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід і південний-схід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Маріуполя).



Увечері 22 березня камера СММ на КПВВ поблизу н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя) зафіксувала 1 снаряд, що пролетів із північного заходу на південний схід орієнтовно за 100-900 м. Камеру не пошкоджено.



Спостерігачі підкреслюють, що з вечора 23 до вечора 24 березня ними було зафіксовано 65 випадків порушення перемир'я. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і південний схід від н.п. Чермалик, а також у західному та північному напрямках від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька).



Раніше УНН повідомляв, що СММ ОБСЄ зафіксували на Донбасі більше 25 ворожих танків.