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ОБСЕ передала дроны для обнаружения пожаров в зоне отчуждения

ОБСЕ передала дроны для обнаружения пожаров в зоне отчуждения

Киев  •  УНН

 • 9987 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. ОБСЕ передала квадрокоптеры и современные средства связи, которые будут использовать во время пожароопасного сезона в зоне отчуждения для мониторинга и реагирования на пожары. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГАЗО.

Кроме квадрокоптер ГСП "Северная Пуща" получила также автомобильные радиостанции и антенны. Весной в зоне отчуждения планируют начать обучение персонала, как управлять дронами.

Также в прошлом году лесная служба США передала в зону отчуждения 5 камер видеонаблюдения, которые были установлены на противопожарных вышках.

Кроме того, в планах агентства на 2018 год - создание межведомственного координационного центра по предотвращению пожаров и чрезвычайных ситуаций и их ликвидации. Центр должен обеспечить четкую координацию действий всех подразделений и ведомств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в зоне отчуждения.

Напомним, в зоне ЧАЭС погиб сталкер.

Украинские Национальные Новости

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