ОБСЕ передала дроны для обнаружения пожаров в зоне отчуждения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. ОБСЕ передала квадрокоптеры и современные средства связи, которые будут использовать во время пожароопасного сезона в зоне отчуждения для мониторинга и реагирования на пожары. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГАЗО.
Кроме квадрокоптер ГСП "Северная Пуща" получила также автомобильные радиостанции и антенны. Весной в зоне отчуждения планируют начать обучение персонала, как управлять дронами.
Также в прошлом году лесная служба США передала в зону отчуждения 5 камер видеонаблюдения, которые были установлены на противопожарных вышках.
Кроме того, в планах агентства на 2018 год - создание межведомственного координационного центра по предотвращению пожаров и чрезвычайных ситуаций и их ликвидации. Центр должен обеспечить четкую координацию действий всех подразделений и ведомств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в зоне отчуждения.
Напомним, в зоне ЧАЭС погиб сталкер.