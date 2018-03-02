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ОБСЄ передала дрони для виявлення пожеж у зоні відчуження

ОБСЄ передала дрони для виявлення пожеж у зоні відчуження

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. ОБСЄ передала квадрокоптери та сучасні засоби зв’язку, які використовуватимуть під час пожежонебезпечного сезону у зоні відчуження для моніторингу та реагування на пожежі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДАЗВ.

Крім квадрокоптерів ДСП "Північна Пуща" отримала також автомобільні радіостанцію і антену. Навесні у зоні відчуження планують почати навчання персоналу, як управляти дронами.

Також минулого року лісова служба США передала у зону відчуження 5 камер відеоспостереження, які були встановлені на протипожежних вежах.

Крім того, у планах агентства на 2018 рік - створення міжвідомчого координаційного центру із запобігання пожежам та надзвичайним ситуаціям і їх ліквідації. Центр має забезпечити чітку координацію дій усіх підрозділів та відомств, які залучаються для ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження.

Нагадаємо, у зоні ЧАЕС загинув сталкер.

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